foto Afp

01:48

- Alti responsabili dell'amministrazione Usa sollecitano la Cina a utilizzare tutta la propria influenza per fermare le azioni "destabilizzanti" di Pyongyang, essendo in gioco interessi regionali e internazionali. "La Cina ha un enorme interesse nella stabilità e l'intento incessante della Corea del Nord di dotarsi di un missile nucleare armato è nemico della stabilità", ha detto un funzionario in visita a Seul con il segretario di Stato Usa, Kerry.