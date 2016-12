foto Ap/Lapresse

- Decine di migliaia di studenti cileni accompagnati da numerosi insegnanti sono scesi in piazza a Santiago per rilanciare la protesta a favore dell'istruzione gratuita. Si è trattato della prima manifestazione di massa del 2013 del movimento studentesco nato nel maggio del 2011. Il presidente della Federazione studentesca dell'Università Cilena, Andres Fielbaum, ha avvertito la classe politica che il movimento non permetterà strumentalizzazioni.