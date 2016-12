Obama a Pyongyang: "Basta aggressività, nessuno vuole la guerra con la Nord Corea"

foto Ufficio stampa Correlati Nordcorea, Seul: "Presto lancio di missili" 00:12 - Barack Obama esorta Pyongyang a metter fine al suo "atteggiamento aggressivo" e, affermando che nessuno vuole la guerra nella penisola coreana, dichiara di voler risolvere la crisi con la Corea del Nord diplomaticamente. Nello stesso tempo, ricevendo il segretario generale Onu, Ban Ki-moon, si dice determinato a difendere gli Stati Uniti e i suoi alleati. Dal canto suo, Ban fa appello alla Cina perché li aiuti a ridurre le tensioni con Pyongyang. - Barack Obama esorta Pyongyang a metter fine al suo "atteggiamento aggressivo" e, affermando che nessuno vuole la guerra nella penisola coreana, dichiara di voler risolvere la crisi con la Corea del Nord diplomaticamente. Nello stesso tempo, ricevendo il segretario generale Onu, Ban Ki-moon, si dice determinato a difendere gli Stati Uniti e i suoi alleati. Dal canto suo, Ban fa appello alla Cina perché li aiuti a ridurre le tensioni con Pyongyang.

La Cina ci deve aiutare a ridurre le tensioni con la Corea del Nord: è l'appello lanciato dal segretario generale dell'Onu, Ban ki-Moon, nel corso dell'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, Barack Obama.



Capo Cia: "Propaganda Kim a fini interni" - Intanto, il capo dei servizi segreti americani, James Clapper, ha dato una chiave interpretativa delle minacce del regime nordcoreano. "La retorica bellicosa è rivolta a una platea sia estera che nazionale. Ma soprattutto a quella interna, per dimostrare a tutti che Kim Jong-un è saldamente al comando del Paese", ha detto nel corso di un'audizione al Congresso. La Cina sarebbe inoltre "frustrata" dall'atteggiamento dell'alleato Kim Jong-un.



NYT: "Per Pentagono Kim ha capacità missili nucleari" - Intanto, il New York Times riporta che secondo una comunicazione dell'intelligence militare Usa al Congresso, c'è una "moderata certezza" che Pyongyang abbia acquisito la capacità di produrre ordigni atomici di dimensioni tali da poter essere inseriti in missili balistici. Ma l'affidabilità di tali armi "è bassa".