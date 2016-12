Polonia, strangola e congela tre dei suoi figli

foto Ap/Lapresse 17:17 - Ha strangolato i suoi tre figli neonati, mettendone poi i cadaveri nel congelatore. E' il reato di cui deve rispondere la 42enne, Lucyna D., rea confessa, residente a Lubawa, nella regione Warmia, nel nord del Paese. Secondo gli inquirenti, la donna, che ha avuto con suo marito altri 4 figli, rispettivamente di 22, 19, 15 e 6 anni, rischia ora l'ergastolo. , mettendone poi i. E' il reato di cui deve rispondere la 42enne,., rea confessa, residente a, nella regione Warmia, nel nord del Paese. Secondo gli inquirenti, la donna, che, rispettivamente di 22, 19, 15 e 6 anni,

Secondo le indiscrezioni i neonati sarebbero strangolati negli anni 2009, 2010 e 2013 e la madre, che potrebbe soffrire di problemi psichici, ha confessato di aver tenuto i loro corpi nel congelatore "perché non si sentiva di separarsi da loro".



In manette è finito anche il marito della donna. La polizia ha scoperto i macabri omicidi su indicazione di un vicino della coppia, allarmato per non aver mai visto i bambini dopo i mesi di gravidanza di Lucyna.