- Duro attacco da parte del presidente serbo, Tomislav Nikolic, al Tribunale penale internazionale dell'Aja per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi). In un intervento all'Onu a New York, Nikolic ha accusato il Tpi di non essere imparziale, di essere prevenuto contro i serbi e di aver ostacolato il processo di riconciliazione nella ex Jugoslavia. "I processi contro i serbi sono motivati dal solo desiderio di punizione e vendetta", ha affermato.