Benessere dei bambini, Italia in coda

foto Afp/Youtube 11:44 - L'Italia occupa il 22esimo posto (su 29) per quanto riguarda il benessere dei bambini, dietro a Spagna e Polonia. E' quanto emerge dal rapporto dell'Unicef, che evidenzia come da noi vi sia il numero più alto di "neet" (coloro che non studiano ma neanche lavorano). Buone notizie, invece, sul fronte del bullismo: siamo il Paese industrializzato che registra il tasso più basso di bambini che hanno subito atti di bullismo (11%). occupa il 22esimo posto (su 29) per quanto riguarda ildei, dietro a Spagna e Polonia. E' quanto emerge dal rapporto, che evidenzia come da noi vi sia il numero più alto di "neet" (coloro che non studiano ma neanche lavorano). Buone notizie, invece, sul fronte del: siamo il Paese industrializzato che registra il tasso più basso di bambini che hanno subito atti di bullismo (11%).

L'Italia risulta al 23.mo posto per il benessere materiale, al 17esimo posto per salute e sicurezza, al 25.mo per l'istruzione, al 10mo per comportamenti a rischio e al 21esimo per condizioni abitative e ambientali. Insieme agli altri Paesi dell'Europa meridionale, Portogallo, Grecia e Spagna, l'Italia si trova nella terza fascia più bassa della classifica sulla povertà infantile relativa, con il 17% dei bambini sotto la soglia di povertà. Questi bambini poveri sono il 31% sotto la soglia di povertà, conferendo così all'Italia uno dei più ampi divari della povertà infantile tra i Paesi industrializzati.



Troppi "neet" - Il nostro Paese ha poi il più alto tasso di "neet" di tutti i Paesi industrializzati, dopo la Spagna, con l'11% dei giovani che non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione.



Poco sport - Ha anche il tasso più basso di bambini che svolgono quotidianamente esercizio fisico.



Bene la lotta al bullismo - Ci sono anche dati positivi: abbiamo ridotto il bullismo del 60% dal Duemila, tanto che siamo il Paese industrializzato che registra il tasso più basso di bambini che hanno subito atti di bullismo (11%). Ha inoltre la quarta percentuale più bassa per le gravidanze in età adolescenziale, essendosi ridotto il tasso di fertilità tra le adolescenti di un terzo. Ha nche il quarto tasso piu' basso di abuso di alcol, ma si classifica al 22.mo posto per il tasso di fumo tra gli adolescenti e ha il piu' basso tasso di mortalita' infantile in Europa meridionale (nono posto) e il sesto tasso piu' alto di iscrizione prescolare, alla pari con la Norvegia.



Ma l'aria è troppo inquinata - In compenso, in Italia i bambini sono esposti a uno dei livelli più alti di inquinamento atmosferico tra tutti i Paesi industrializzati (26esimo posto). Inoltre, occupiamo il 24esimo posto per i risultati scolastici conseguiti, anche se la posizione è migliorata di dieci punti nel corso degli anni Duemila. Occupiamo il 22esimo posto per la partecipazione a forme di istruzione superiore. Quando sono i bambini stessi a valutare la propria qualità di vita, in ogni caso, l'Italia risale dal 22 al 15esimo posto. Infine ci classifichiamo al 20esimo posto nell'auto-valutazione dei bambini dei loro rapporti con genitori e compagni di scuola.