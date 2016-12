foto Ansa

19:51

- Il primo ministro indiano Singh ha ribadito a Mario Monti che i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, non rischiano l'esecuzione capitale. Il loro caso non rientra infatti fra quelli che possono comportare la pena di morte. Singh ha inoltre assicurato che il tribunale speciale sarà costituito in fretta e che l'intero procedimento sarà chiuso in tempi brevi. Inoltre il rientro dei due in India velocizzerà la soluzione della vicenda.