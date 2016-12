Terremoto in Iran, decine di morti e centinaia i feriti

foto Ansa Correlati Sisma avvertito anche in Qatar 15:04 - Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la zona che si trova 66 miglia a sudest della città di Bushehr in Iran, dove c'è l'unica centrale nucleare del Paese. E' quanto ha riferito il Geological Survey americano. Il bilancio provvisorio è di 40 morti e 850 feriti. Intanto, una seconda scossa di magnitudo 5.4 è stata registrata nella stessa zona. - Unha colpito la zona che si trova 66 miglia a sudest della città di Bushehr in Iran, dove c'è l'unica centrale nucleare del Paese. E' quanto ha riferito il Geological Survey americano.. Intanto, unaè stata registrata nella stessa zona.

Il primo sisma, secondo la rilevazione dell'Usgs, è stato localizzato a circa 89 km da Bandar Bushehr e 92 km da Borazjan. L'ipocentro è stato stimato a 10 km di profondità.



Secondo quanto riferito dal costruttore russo dell'impianto di Busher, il sisma "non ha interessato la centrale nucleare".



Bilancio vittime destinato ad aumentare - Il bilancio delle vittime causate dal terremoto in Iran "è destinato ad aumentare": lo ha detto il vicegovernatore della provincia di Bushehr, Rostami, alla IRINN, sottolineando che l'area colpita dal sisma "è molto ampia". Le vittime accertate sinora sono 20, riferisce l'agenzia Irna.



Quasi distrutti due villaggi - "Gran parte" di due villaggi rurali dove abitano tremila persone sono stati "distrutti" dal sisma: lo scrive l'agenzia Irna precisando che si tratta dei centri di Shambè e di Sana, rispettivamente con un popolazione di quasi 1.750 e più di 1.250 persone. Il capo della Croce Rossa iraniana, Mahmoud Mozaffar, ha detto alla tv di Stato che l'80% dei due villaggi vicini all'epicentro è stato distrutto, e che nella zona vivono almeno 10mila persone.



Il terremoto avrebbe coinvolto anche le città di Khormouj, Dayer a Kangan, situate nella provincia di Bushehr.



Scossa avvertita anche in Qatar - Le scosse di terremoto sono state percepite in modo distinto anche in Qatar e in altri Paesi arabi della regione. A Doha, fonti locali ritengono che la scossa sia stata di magnitudo 3.5. Forte preoccupazione fra i residenti della zona di West Bay, a Doha, dove vi sono grattacieli di oltre trenta piani costruiti in una regione non considerata ad alto rischio sismico.