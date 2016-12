Usa, bimbo di 4 anni spara e uccide donna

foto Ansa Correlati Tucson, fucili gratis ai cittadini

Tragedia durante una cena nello Stato americano del Tennessee. Un bimbo di 4 anni ha preso una pistola incustodita e ha sparato un colpo, uccidendo una donna, Josephine Fanning, 47 anni, moglie del vicesceriffo di una contea. Il padrone di casa, secondo la Cnn, stava mostrando la sua collezione di armi a un parente e non si è accorto che il bimbo ne aveva presa una in mano.

L'incidente è avvenuto sabato scorso in casa del vicesceriffo della contea di Wilson, Daniel Fanning, che aveva invitato amici e parenti per una grigliata. La tragedia è avvenuta quando l'agente ha deciso di mosrare la sua collezione d'armi a un parente. I due sono poi usciti dalla stanza lasciando alcune armi appoggiate sul letto.

Secondo la ricostruzione fatta dal portavoce dell'ufficio di investigazione del Tennessee, il bimbo e la moglie di Fanning sono entrati nella camera poco dopo e il piccolo ha preso una delle pistole. A quel punto è partito il colpo fatale che ha ucciso la donna.



Le indagini sono tuttora in corso, ma al momento non sono state formulate accuse. "L'arma faceva parte della collezione di Fanning e non era la pistola d'ordinanza", ha sottolineato Helm.