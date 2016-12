Papua Nuova Guinea, "streghe" decapitate

foto Afp 09:32 - In Papua Nuova Guinea esiste ancora la caccia alle streghe. Pochi giorni fa due donne anziane sono state torturate e decapitate in pubblico. La polizia ha tentato di intervenire per salvarle, ma è stata fermata dalla folla che assisteva alla gogna nell'isola orientale di Bougainville. Lo ha riferito il quotidiano locale Courier Post. - Inesiste ancora la caccia alle. Pochi giorni fa due donne anzianein pubblico. La polizia ha tentato di intervenire per salvarle, ma è stata fermata dalla folla che assisteva alla gogna nell'isola orientale di Bougainville. Lo ha riferito il quotidiano locale Courier Post.

"Non abbiamo potuto fare assolutamente nulla", ha detto al quotidiano il capo della polizia locale, Herman Birengka, aggiungendo che altri uomini avevano tentato di liberare le due, invano. Le vittme erano state catturate e fatte prigioniere martedì.



Nell'isola, specie nelle regioni più remote, sono ancora in molti a non accettare le cause naturali di morte. Solo poche settimane fa sei donne accusate di praticare la stregoneria sono state torturate con ferri roventi durante un "sacrificio di Pasqua" nella provincia degli altipiani meridionali.



E in febbraio una giovane di 20 anni, anch'essa accusata di stregoneria e della morte di un ragazzo, era stata denudata, cosparsa di benzina e bruciata viva. Questo mese Amnesty International ha fatto appello al governo di Port Moresby perché combatta con più vigore le credenze di stregoneria che alimentano la violenza contro le donne.