06:43

- Tutti i 104 reattori nucleari in funzione nelle centrali atomiche statunitensi hanno problemi di sicurezza che non possono essere risolti, e quindi andrebbero sostituiti. A sostenerlo è, in un'intervista al New York Times, l'ex presidente della Nuclear Regulatory Commission (la commissione per la sicurezza nucleare), Gregory Jaczko, sottolineando che chiuderli tutti insieme sarebbe però poco pratico.