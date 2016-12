foto Ansa

- Venti persone sono rimaste uccise in un incidente stradale nel nord della Nigeria. Le vittime erano a bordo di un bus che si è scontrato con un mezzo pesante. Altre due persone sono rimaste ferite. Il bus, che collegava la città di Kano a quella di Potiskum, stava andando a forte velocità per potere arrivare a destinazione prima del coprifuoco (in vigore dalle 18) imposto nell'area dopo gli attacchi della setta islamica dei Boko Haram.