foto Ap/Lapresse

02:00

- "Dobbiamo far sentire la nostra voce al Congresso perché agisca per fermare le stragi". Lo ha chiesto il presidente americano, Barack Obama, in vista della settimana cruciale per la riforma sulle armi, parlando alla Hartford University, in Connecticut. L'università si trova nei pressi di Newtown dove, prima di Natale, Adam Lanza imbracciò un fucile da guerra, entrò in una scuola e uccise 26 persone, una classe intera di bambini e sei educatori.