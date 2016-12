foto Reuters

18:01

- Nessun rischio di pena di morte per i due marò. Ogni assicurazione fornita dall'India all'Italia sul trattamento riservato ai fucilieri "sarà da noi onorata", ha dichiarato il sottosegretario del ministero dell'Interno indiano, R.K. Singh. La precisazione riguarda un documento inviato al governo italiano che, per far rientrare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in India, voleva assicurazioni sul fatto che la pena di morte non verrà comminata.