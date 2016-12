foto Ansa

18:22

- Tragedia in Nord Carolina dove due bambini, un maschio e una femmina, rispettivamente di 7 e 6 anni, sono morti sepolti da un cumulo di terra mentre giocavano. I piccoli si trovavano nei pressi di un cantiere e si sono avventurati in una buca, profonda 8 metri, scavata per le fondamenta di una casa in costruzione quando è avvenuto il crollo. I soccorritori hanno scavato tutto il pomeriggio e la notte prima di riuscire a recuperare i corpi.