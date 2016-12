foto Ansa

15:55

- "Margaret Thatcher ha salvato il nostro Paese. La sua eredità resterà non solo negli anni a venire, ma nei secoli". E' il ricordo del primo ministro britannico, David Cameron. Sulla base delle volontà espresse dalla stessa Thatcher, non ci saranno funerali di Stato. Dopo l'annuncio della sua morte, la bandiera britannica a Downing Street è stata issata a mezz'asta, omaggio avvenuto solo in rarissime occasioni.