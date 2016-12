foto Ansa 14:54 - Gli inglesi piangono la Thatcher, noi che non l’abbiamo mai avuta piangiamo di più. Quante volte, in tutti questi anni, l’abbiamo detto: “Ci vorrebbe una Thatcher”, quante volte abbiamo sperato che fosse arrivata la volta buona, quante volte abbiamo individuato dietro profili, purtroppo inadeguati, quello di una Lady di Ferro italiana. La Thatcher era proprio quello che questo Paese avrebbe avuto bisogno negli anni Ottanta, per uscire dalle secche in cui l’avevano cacciato gli orribili anni Settanta, gli ideali traditi, i compromessi al ribasso della politica inciucista. - Gli inglesi piangono la Thatcher, noi che non l’abbiamo mai avuta piangiamo di più. Quante volte, in tutti questi anni, l’abbiamo detto: “Ci vorrebbe una Thatcher”, quante volte abbiamo sperato che fosse arrivata la volta buona, quante volte abbiamo individuato dietro profili, purtroppo inadeguati, quello di una Lady di Ferro italiana. La Thatcher era proprio quello che questo Paese avrebbe avuto bisogno negli anni Ottanta, per uscire dalle secche in cui l’avevano cacciato gli orribili anni Settanta, gli ideali traditi, i compromessi al ribasso della politica inciucista.

C’era bisogno di una boccata di aria libera, di una rivoluzione liberale sincera, di un ridimensionamento del potere dei sindacati, di una riforma radicale dello Stato sociale viziato su cui magari poi cominciare a ricostruire una stagione di nuovi diritti. Invece nulla. Loro hanno avuto Margaret, noi Ciriaco De Mita: e quegli anni Ottanta così mal vissuti stanno ancora segnando il presente italiano, la mancanza di quella riforma radicale (meglio: thatcheriana) dello Stato che nessuno è mai riuscito a fare, pesa enormemente sul nostro futuro. Avremmo avuto bisogno di una Thatcher, ne avremmo avuto bisogno come il pane per non arrivare a questa situazione devastante in cui la pressione fiscale è al 52 per cento e i servizi pubblici fanno schifo, in cui i sindacati sono sempre più ricchi e i lavoratori sempre più poveri, in cui il governo è sempre più debole e le consorterie sempre più forti. Per questo oggi guardiamo con invidia gli inglesi: loro, almeno, nel triste presente, hanno una grande statista da rimpiangere. Noi nemmeno quello.

Mario Giordano