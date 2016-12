foto Ap/Lapresse

13:42

- Un conflitto che coinvolgesse la Corea del Nord farebbe apparire il disastro nucleare di Cernobyl come uno scherzo. La previsione apocalittica arriva dal presidente russo, Vladimir Putin, secondo il quale "se, e Dio non voglia, succedesse qualcosa lì, Chernobyl, che noi conosciamo così bene, apparirebbe al confronto come una favola per bambini".