Germania, rubate cinque tonnellate di Nutella

13:42

- L'unica cosa certa è che si tratta di ladri golosi. Per il resto resta il mistero sul maxi furto di Nutella avvenuto in Germania nella città di Bad Hersfeld, in Assia. I malviventi hanno preso d'assalto un camion parcheggiato, hanno rotto la serratura del portellone e si sono portati via migliaia di vasetti della crema di nocciole più famosa del mondo: 5,5 tonnellate in tutto, per un valore vicino a 16mila euro.