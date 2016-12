Corea del Nord, timori per nuovo test nucleare

foto Ap/Lapresse 06:30 - Ancora allarme per la Corea del Nord che, stando a quanto detto dal ministro dell'Unificazione sudcoreano Ryoo Kihl-jae, starebbe mostrando segnali sui preparativi di un quarto test nucleare. Kihl-jae ha espresso le sue valutazione nel corso di una sessione parlamentare di domande e risposte. - Ancora allarme per la Corea del Nord che, stando a quanto detto dal ministro dell'Unificazione sudcoreano Ryoo Kihl-jae, starebbe mostrando segnali sui preparativi di un quarto test nucleare. Kihl-jae ha espresso le sue valutazione nel corso di una sessione parlamentare di domande e risposte.

In un incontro con i parlamentari, Ryoo ha ammesso che Seul "è a conoscenza" di segnali secondo cui sarebbero in corso i preparativi per un altro test, senza entrare nei dettagli e confermando le anticipazioni di stampa.

Le osservazioni sono maturate dopo le domande sulla richiesta di chiarimenti di un parlamentare in merito a report non meglio specificati in base ai quali ci sarebbe un aumento dei movimenti di veicoli e personale presso il sito di prova di Punggye-ri, provincia di Hamgyong del Nord, utilizzato per i test finora effettuati, di cui l'ultimo il 12 febbraio.



Kim Jang-soo, capo del Servizio di sicurezza nazionale dell'Ufficio presidenziale, ha detto nel fine settimana che il Nord potrebbe lanciare un missile a medio raggio intorno a mercoledì 10 aprile, giorno di scadenza dell'invito all'evacuazione rivolto alle ambasciate straniere a Pyongyang oltre il quale il regime non potrà garantire la sicurezza del personale diplomatico in caso di conflitto. Un funzionario militare sudcoreano ha detto allo stesso quotidiano che Pyongyang sembra si stia preparando a lanciare un missile a medio raggio con una portata di almeno 3.000 km. "Hanno spostato un missile a medio raggio, utilizzando un trampolino vicino alla città di Wonsan e ipotizziamo possano lanciarlo quando vogliono".