foto Ap/Lapresse

- Centinaia di migliaia di sostenitori hanno accolto il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del Venezuela, Henrique Capriles, a Caracas. Lui, con una camicia vinaccia, colore della nazionale venezuelana e un cappellino tricolore, si è detto sicuro della vittoria. Poi ha chiesto ai chavisti di votare per lui, aggiungendo che "Nicolas Maduro non è Chavez, io non sono l'opposizione, sono la soluzione". Il voto si svolgerà domenica.