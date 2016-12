foto Ap/Lapresse

01:26

- Sette persone sono morte in un birrificio della Corona a Mexico City. Lo ha riferito Modelo, il gruppo cui appartiene lo stabilimento. Secondo un portavoce dell'azienda, si è trattato di un incidente accaduto durante la manutenzione e la pulizia di un serbatoio. La fonte non ha fornito altri dettagli. Modelo ha avvertito le autorità e ha aperto un'indagine interna. La società si farà carico in permanenza delle famiglie delle vittime.