- "Nessun Paese dovrebbe essere autorizzato a far precipitare nel caos una regione e a maggior ragione il mondo intero". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, senza nominare mai la NordCorea ma lasciando intendere chiaramente un riferimento alle minacce nucleari di Pyongyang. "Dobbiamo agire insieme per la stabilità dell'Asia", ha concluso, invitando la comunità internazionale ad avere una "visione comune per difendere la sicurezza globale".