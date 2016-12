Fukushima, perdita di acqua radioattiva

foto Ap/Lapresse Correlati Fukushima, disastro per errore umano 10:51 - Nuova possibile perdita di acqua contaminata dalla centrale giapponese di Fukushima. A renderlo noto è il gestore del disastrato impianto, la Tepco, che minimizza le conseguenze. Elementi radioattivi sono stati infatti rilevati nell'acqua raccolta sul terreno vicino a un serbatoio di stoccaggio sotterraneo e sullo strato esterno di un fondo impermeabile del serbatoio. L'azienda ritiene improbabile che l'acqua radioattiva possa fluire nel mare. - Nuova possibile perdita dicontaminata dalladi. A renderlo noto è il gestore del disastrato impianto, la, che minimizza le conseguenze. Elementi radioattivi sono stati infatti rilevati nell'acqua raccolta sul terreno vicino a un serbatoio di stoccaggio sotterraneo e sullo strato esterno di un fondo impermeabile del serbatoio. L'azienda ritiene improbabile che l'acqua radioattiva possa fluire nel mare.

"Una piccola quantità di acqua sarebbe fuoriuscita dal serbatoio, anche se non è stato rilevato alcun calo del livello dell'acqua all'interno del serbatoio", hanno spiegato i rappresentanti della società in un comunicato. Due giorni fa si era fermato per diverse ore il sistema di raffreddamento del combustibile esaurito della piscina del reattore n.3 della centrale.