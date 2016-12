foto Ap/Lapresse

08:14

- Il presidente venezuelano ad interim, Nicolas Maduro, ha accusato due ex ambasciatori americani di essere dietro ad un complotto per assassinarlo prima delle elezioni presidenziali del 14 aprile. Maduro ha anche tirato in causa la "destra salvadoregna" che avrebbe nel Paese sicari a compiere questa missione. "Il loro obiettivo è quello di uccidermi: vogliono farlo perché sanno che non potrebbero vincere un'elezione libera", ha affermato il presidente.