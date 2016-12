foto Ap/Lapresse

- Si sono aperte in Montenegro le urne per le elezioni presidenziali, che vedono il capo di Stato uscente Filip Vujanovic favorito rispetto allo sfidante Miodrag Lekic, rappresentante dell'opposizione. Non è previsto un eventuale turno di ballottaggio, pertanto il vincitore si conoscerà in serata, dopo la chiusura dei seggi alle 20. Vujanovic (58 anni), mira a un terzo mandato di cinque anni dopo essere stato eletto nel 2003 e 2008.