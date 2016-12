foto Ap/Lapresse

- La Casa Bianca sta rivedendo una serie di possibili opzioni militari per sostenere i ribelli siriani contro il regime di Bashar al Assad. Lo affermano funzionari Usa citati in forma anonima dal Wall Street Journal, secondo cui tra le possibilità esaminate ci sono il bombardamento a terra degli aerei da guerra dell'esercito siriano e l'uso di missili Patriot. Ma funzionari della Difesa avanzano forti perplessità per problemi di carattere legale.