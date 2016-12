foto LaPresse

- Fonti della Farnesina affermano che l'ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi, "ha partecipato all'unanime decisione presa dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica - del quale il Ministro degli Esteri fa parte - di far tornare in India Latorre e Girone a seguito delle sopravvenute garanzie indiane". Terzi aveva dichiarato di essere stato una "voce isolata" e aveva definito il ritorno dei marò in India un "errore grave".