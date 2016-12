Gb, aspirante reporter si finge clochard e muore di freddo

foto Facebook 22:41 - Un aspirante reporter britannico che stava investigando sulla vita dei senzatetto è morto a Newcastle probabilmente per il freddo. Lee Halpin, 26 anni, aveva deciso di trascorrere una settimana con i clochard, dormendo con loro per strada. Ma è stato trovato senza vita in un edificio semi abbandonato. Lee collaborava con Channel 4, un'importante emittente britannica, e stava svolgendo una sorta di stage in giornalismo investigativo. - Un aspirante reporter britannico che stava investigando sulla vita dei senzatetto è morto a Newcastle probabilmente per il freddo. Lee Halpin, 26 anni, aveva deciso di trascorrere una settimana con i clochard, dormendo con loro per strada. Ma è stato trovato senza vita in un edificio semi abbandonato. Lee collaborava con Channel 4, un'importante emittente britannica, e stava svolgendo una sorta di stage in giornalismo investigativo.

La notizia ha provocato shock e sconcerto in Gran Bretagna. Poco prima di iniziare questa sua esperienza, il ragazzo aveva girato un video in cui spiegava i motivi della sua decisione: "Cercherò di interagire con più barboni possibile, calandomi se sarò in grado, nel loro stile di vita". Il giovane reporter, che sperava di essere assunto dall'emittente Channel 4, si augurava inoltre che questa "esperienza potesse rivelare le sue capacità nel riuscire a cogliere il senso della storia" dei senzatetto. Daniel Lake, uno dei suoi amici più cari, parla di "estremo sacrificio" e aggiunge che "nessuno conosce ancora i dettagli della sua morte, ma credo che si sia trattato di ipotermia". A Newcastle, in questo periodo dell'anno, le temperature scendono sotto lo zero.