- "Nessuno sa, ad oggi, con ragionevole certezza chi siano i due responsabili". Lo sottolinea l'ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi, commentando il rapporto dell'ammiraglio Alessandro Piroli sul caso dei marò, secondo cui le armi che hanno ucciso i due pescatori indiani non erano di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone ma di altri due militari imbarcati sulla Lexie. Terzi non conosce il rapporto in dettaglio: "Non è passato sul mio tavolo".