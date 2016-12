foto Ansa

18:35

- Una quindicina di persone, tra cui nove bambini, sono state uccise ad Aleppo in un bombardamento dell'aviazione fedele al presidente Bashar al Assad su un quartiere conquistato nei giorni scorsi dai ribelli. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), con sede in Gran Bretagna ma che si avvale da anni di una fitta rete di ricercatori sul terreno.