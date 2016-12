foto Afp

- Le ambasciate straniere a Pyongyang hanno deciso di respingere "l'invito" della Corea del Nord di valutare l'evacuazione perché non in grado dopo il 10 aprile di garantire la sicurezza del personale in caso di conflitto. "Ad ora non ci sono motivi per andare via", hanno riferito fonti diplomatiche del coordinamento delle rappresentanze.