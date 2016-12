foto Dal Web

15:05

- L'ex presidente sudafricano Nelson Mandela è stato dismesso dall'ospedale dove era stato ricoverato il 28 marzo per una polmonite. Mandela "è stato dimesso in seguito ad un consistente e graduale miglioramento delle sue condizioni generali", ha detto l'ufficio della presidenza sudafricana. Ieri la moglie del premio Nobel per la Pace, Graca Machel, aveva detto che "stava bene, sempre meglio".