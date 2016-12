Ikea: stop alle lasagne di alce, tracce di maiale

foto Ap/Lapresse

13:25

- Ikea ha annunciato di aver bloccato la vendite delle sue lasagne di alce in 18 Paesi europei dopo il ritrovamento di tracce di carne di maiale in alcune di esse. "Abbiamo ricevuto conferma che una parte della produzione contiene carne di maiale in quantità molto piccola, circa l'1%", ha detto la portavoce Tina Kardum precisando che si tratta di 17mila confezioni. Circa 10mila tonnellate delle lasagne d'alce vengono prodotte da un fornitore svedese.