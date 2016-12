foto Ansa

10:47

- I quattro reporter italiani "fermati ieri in Siria", il giornalista Rai Amedeo Ricucci, il fotografo Elio Colavolpe, il documentarista Andrea Vignali e la freelance Susan Dabbous, "stanno bene e saranno presto liberati e accompagnati in Turchia". Lo rivela una fonte vicina ai ribelli siriani che sottolinea che i quattro "sono stati fermati e non sequestrati".