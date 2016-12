foto Afp

- Una turista britannica, Sarah Elizabeth, che da due mesi risiedeva a Srinagar (Kashmir indiano), in una casa galleggiante sul Lake Dal, è stata violentata e uccisa la notte scorsa. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. In base a quanto si è appreso, la polizia ha arrestato un olandese mentre si allontanava precipitosamente dal luogo del delitto in possesso unicamente del suo passaporto.