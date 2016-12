foto Afp

06:22

- Le autorità di Shanghai hanno rinvenuto il virus H7N9, la nuova variante dell'influenza aviaria, in 19 campioni di animali. In particolare 8 dei campioni risultati infetti sono stati prelevati dallo stesso mercato dove giovedì erano stati trovati dei piccioni positivi al virus, il mercato degli uccelli di Huhuai, nel distretto di Songjiang. Gli altri campioni sono invece stati prelevati in altri due mercati nel distretto di Minhang.