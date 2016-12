Pyongyang, Parigi: "Crisi è seria"

22:06 - Le minacce della Corea del Nord preoccupano non solo gli Stati Uniti. Il governo francese, in una nota del ministero degli Esteri, ha detto di prendere "seriamente in considerazione" la crisi, ma non "prevede" per ora di evacuare i connazionali dal Paese. Parigi ha ricordato di "essere in stretto contatto con le agenzie dell'Onu", ribadendo l'appello alla Corea del Nord di "astenersi da nuove provocazioni".