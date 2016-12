foto Ap/Lapresse

21:35

- Due uomini sono rimasti uccisi in una sparatoria in un asilo canadese in Quebec, a Gatineau. Si tratterebbe dell'uomo che ha fatto irruzione armato nella struttura e di un dipendente della scuola materna. Nessuno dei circa 50 bambini che erano in aula è rimasto coinvolto. "Tutto potrebbe essere collegato alla separazione di una coppia", ha spiegato il capo della polizia locale.