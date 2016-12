Nuova aviaria, primo contagio tra uomini

foto Ansa 07:18 - Massima allerta a Shanghai, dove una persona entrata in contatto con uno vittime della nuova influenza aviaria H7N9 è stata ricoverata in ospedale per aver contratto lo stesso virus. E' il primo caso del genere: finora le autorità sanitarie avevano smentito che il contagio potesse avvenire tra esseri umani, ma soltanto a contatto con pollame infetto. E' Shanghai il fulcro dell'epidemia. Sono 14 i contagiati, sei dei quali morti. - Massima allerta a, dove una persona entrata in contatto con uno vittime della nuovaè stata ricoverata in ospedale per aver contratto lo stesso. E' il primo caso del genere: finora le autorità sanitarie avevano smentito che il contagio potesse avvenire tra esseri umani, ma soltanto a contatto con pollame infetto. E' Shanghai il fulcro dell'epidemia. Sono 14 i contagiati, sei dei quali morti.

L'ultima vittima è un uomo di di Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, non lontano da Shanghai. Tra i contagiati, due persone sono ricoverate in gravi condizioni a Shanghai, due nella provincia del Jiangsu, uno nello Zhejiang e uno nell'Anhui.



Ue: nessun rischio dalla Cina - L'Europa, almeno per il momento, non corre rischi dalla diffusione in Cina della nuova influenza aviaria. "E' stata effettuata un'analisi del rischio e a questo stadio riteniamo non ci sia motivo di inquietudine", ha detto Frederic Vincent, portavoce del commissario Ue alla salute Tonio Borg. "Del resto - ha aggiunto - l'Ue non importa polli freschi dalla Cina".