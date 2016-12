foto Reuters

- Sono circa quattro milioni gli sfollati interni alla Siria. Lo conferma l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), rivedendo al rialzo la precedente stima di 2,5 milioni. Il responsabile regionale della Comunicazione dell'agenzia delle Nazioni Unite, Reem Alsalem, ha riferito che le cifre precedenti del programma di aiuto umanitario in Siria "non riflettono più la situazione attuale che evolve rapidamente".