foto Ansa

21:52

- L'Europa, almeno per il momento, non corre rischi dalla diffusione in Cina della nuova influenza aviaria H7N9 che ha già provocato cinque vittime nel Paese. "E' stata effettuata un'analisi del rischio e a questo stadio riteniamo non ci sia motivo di inquietudine", ha detto Frederic Vincent, portavoce del commissario Ue alla salute Tonio Borg. "Del resto - ha aggiunto - l'Ue non importa polli freschi dalla Cina".