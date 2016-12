Voleva dimagrire, stroncata dai lassativi

- L'anoressia fa un'altra vittima. Stavolta la triste storia arriva dal Regno Unito. Protagonista, unacapoclasse alla prestigiosa Heathfiled School di Ascot.è stata uccisa da un'overdose diche prendeva per dimagrire. Da qualche anno ormai non poteva farne a meno.

Seimila, in tutto, le confezioni acquistate su internet. Scatole che nascondeva ovunque pur di non farsi scoprire dai genitori: sotto il letto, negli armadi, nei cassetti e nei posti più impensabili. Ma le sue condizioni erano sotto gli occhi di tutti: più il tempo passava più il suo corpo diventava fragile. Il risultato? Quaranta chili appena per più di un metro e settantacinque di altezza.

La sua trasformazione è tuttora visibile sul suo profilo Facebook. Ci sono le foto alle feste datate 2007 in cui mostra tutta la sua bellezza e poi quelle degli ultimi giorni prima del cocktail fatale che l’ha uccisa. Il volto è scavato, le braccia magrissime, sotto il collo si notano distintamente le ossa.

Un lungo logoramento avviato, sembra, nel 2008, mentre studiava economia alla Business School di Londra. In quel periodo il peso comincia a diventare per lei un problema. Assume farmaci per dimagrire, scopre i lassativi. Ne ingerisce quantità sempre maggiori. I suoi organi interni sono ormai distrutti. E’ a un passo dalla fine. Quindi, l’overdose e la tragedia.