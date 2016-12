Conti offshore per ricchi, coinvolti anche italiani

foto Afp Correlati Yacht Christina O., i fondi dall'evasione 18:48 - Le rivelazioni sui conti esteri di alcuni politici francesi, che la stampa transalpina ha già ribattezzato "Offshoreleaks", rischia di travolgere anche l'Italia. Fonti giornalistiche di Parigi definiscono infatti l'affare "uno scandalo fiscale planetario", che coinvolge personaggi di vertice in tutto il mondo, compreso il nostro Paese. - Le rivelazioni sui conti esteri di alcuni politici francesi, che la stampa transalpina ha già ribattezzato "Offshoreleaks", rischia di travolgere anche l'Italia. Fonti giornalistiche di Parigi definiscono infatti l'affare "uno scandalo fiscale planetario", che coinvolge personaggi di vertice in tutto il mondo, compreso il nostro Paese.

Commercialisti e hacker, i primi nomi degli italiani coinvolti - E' "L'Espresso" a fare i primi nomi dei nostri connazionali (sarebbero 200 in tutto) coinvolti nella vicenda. Il settimanale rivela che il titolare di un trust alle Cook Islands sarebbe Gaetano Terrin, ex commercialista dello studio di Tremonti. Risulterebbe poi che una società offshore con base alle Vergini avrebbe come beneficiario Fabio Ghioni, hacker dello scandalo Telecom, condannato per spionaggio illegale.



Ci sarebbe poi un sistema finanziario legato a tre famiglie lombarde di imprenditori e gioiellieri, in cui la protagonista sarebbe Silvana Inzadi in Carimati di Carimate, che avrebbe dato vita a una struttura di trust alle Cook. In prima fila nell'affare figurano i Pederzani, titolari della gioielleria di via Montenapoleone a Milano. A loro si aggiunge Maria Cristina Agusta, che appartiene alla famiglia della nota società che produce elicotteri. Infine, coinvolta la famiglia di Dario e Pierre Luigi Camurati, con i figli Nicolò e Cristiana. E ancora, nell'inchiesta si parla di un trust che sarebbe diretto dai commercialisti milanesi Oreste e Carlo Severgnini, attivi nei più importanti gruppi italiani.



Big coinvolti nell'indagine - Alcuni nomi delle personalità individuate a livello internazionale nell'indagine sono stati pubblicati dal "Guardian", che specifica però, citandoli: "Non si suggerisce automaticamente che abbiano infranto la legge". Tra i personaggi menzionati, figura anche Jean-Jacques Auger, co-tesoriere per la campagna elettorale del presidente francese Francois Hollande. Auger si è affrettato a precisare che il Capo dello Stato non ha "nulla a che vedere, né da vicino né da lontano" con i suoi investimenti nelle società alle isole Cayman, aggiungendo che Hollande non era al corrente dei suoi investimenti.



Tra i personaggi coinvolti anche l'ex ministro della Finanza mongolo Bayartsogt Sangajav, il presidente dell'Azerbaijan e la sua famiglia, la moglie dell'ex primo ministro russo Olga Shuvalova, il marito di una senatrice canadese, il governatore provinciale filippino e figlia dell'ex presidente Ferdinand Marcos, Maria Imelda Marcos Manotoc, la baronessa spagnola Carmen Thyseen-Bornemisza, nota collezionista d'arte, la statunitense Denise Rich, ex moglie del trader del petrolio Marc Rich.



Un cartello di super-ricchi per evadere - Dalle indagini risulta inoltre che "funzionari governativi e loro familiari e associati inAzerbaijan, Russia, Canada, Pakistan, Filippine, Thailandia, Canada, Mongolia e altri Paesi si sono uniti per l'uso di compagnie private e account bancari. I super-ricchi hanno usato strutture offshore per possedere ville, yacht, capolavori artistici e altri beni guadagnando vantaggi fiscali nell'anonimato non disponibile per la gente comune".