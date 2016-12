- Per Karamba Diaby, la Germania non è solo la terra delle seconde generazioni. È anche il luogo delle seconde possibilità. Lui, ad esempio, ne ha concessa una enorme: a se stesso, al suo Paese adottivo, ai suoi nuovi concittadini. Nel 1991, Diaby venne aggredito da due giovani di estrema destra, a causa del colore della sua pelle. Insulti, spintoni, diversi pugni sul volto, per ricordargli come lui, in quella città dell'ex Germania Est - roccaforte dei neo-nazisti - non fosse il benvenuto.

Ma Diaby non si è dato per vinto. Quel "negro" che "dovrebbe tornare nelle foreste", così come lo ha definito due anni fa in prima pagina a caratteri cubitali il settimanale conservatore Junge Freiheit, legato alla "nuova destra", ha cominciato a combattere. La sua carriera politica è cominciata proprio a Halle, nella circoscrizione elettorale 72, la stessa che nel prossimo settembre potrebbe concedergli un grande onore: essere il primo rappresentate politico di colore ad entrare nel Parlamento tedesco. Nato in Senegal nel 1961, si è trasferito a Halle a venticinque anni con la famiglia.

Dopo aver ottenuto un dottorato in chimica ed una specializzazione in biologia, Herr Doktor Diaby ha cominciato a lavorare come referente nella divisione locale del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali. Ironia della sorte, è diventato cittadino tedesco proprio nel 1991, l'anno della terribile aggressione razzista perpetrata ai suoi danni da due giovani attivisti dell'NPD, il partito nazional-democratico che molti esponenti della politica tedesca (ma non Angela Merkel) vorrebbero vedere messo fuorilegge. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il 52enne non parla spesso del suo passato: preferisce guardare al futuro, promuovendo il "valore della diversità", come racconta sul suo sito ufficiale.

Con la SPD, il partito di cui fa parte, Diaby correrà alle prossime elezioni nazionali a sostegno del candidato premier Peer Steinbrück. Il suo nome, sulla lista legata alla circoscrizione 72, è in terza posizione. Il che significa che, quasi sicuramente, il politico di origine africana siederà nel Bundestag, infrangendo una storica barriera (l'ennesima) nella politica della Germania. La sua campagna elettorale, ha spiegato al Der Spiegel, sarà una campagna elettorale "normale". Anche se a Halle, dove l'NPD è riuscita ad ottenere un gran numero di preferenze alle ultime consultazioni locali (anche il 10 per cento in alcuni quartieri), non sarà semplice. "Non escludo che qualcuno possa sentirsi provocato", ha raccontato Diaby, che è sposato con una donna tedesca con cui ha due figli. "Ma non mi nasconderò. Sono un vero politico tedesco, e spero che la gente mi giudichi non in base al colore della mia pelle, ma perché sono coinvolto in numerosi progetti sociali".

Valerio Bassan, direttore de Il Mitte