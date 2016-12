Niente paghetta ai figli, li rende dipendenti

foto Afp/Youtube 08:50 - La domanda ogni genitore: paghetta ai figli oppure no? Nel dubbio da Londra arriva uno studio di due scienziati per il quale dare soldi ogni settimana è controproducente. La paghetta renderebbe i bambini dipendenti, con meno attitudine al risparmio. Ok ai soldi ma, avvertono gli esperti, soltanto in cambio di un compito da portare a termine. Niente "stipendio" fisso, allora. - La domanda ogni genitore:ai figli oppure no? Nel dubbio daarriva uno studio di due scienziati per il quale dare soldi ogni settimana è controproducente. La paghetta renderebbe i bambini dipendenti, con meno attitudine al. Ok ai soldi ma, avvertono gli esperti, soltanto in cambio di un compito da portare a termine. Niente "stipendio" fisso, allora.

Secondo una ricerca della "Royal economic society" britannica, come riposta Il Messaggero, aumentare soltanto dell'1% la paghetta riduce di un quinto la probabilità che il bambino possa conservare qualcosa nel salvadanaio. Meglio, sostengono gli studiosi, far fare loro lavoretti e gratificarli con piccole somme di denaro. Nel mondo anglosassone, infatti, è diffusa la tradizione di far lavorare i bambini, soprattutto durante le vacanze estive.



Genitori italiani? Come un bancomat - Diversa la situazione in Italia, dove una ricerca della Tru teee study del 2010 dimostra che i nostri ragazzi sono un po' più viziati e ricevono in media una paghetta più alta rispetto ai coetanei nordici. Se in Inghiterra un ragazzino prende in media 7 euro a settimana, da noi si danno anche 40 euro. E quasi mai sono il frutto di compiti o mansioni. I ragazzi considerano, secondo lo studio, i genitori alla stregua di un bancomat. I soldi ricevuti, poi, sono spesi soprattutto per cellulari.



I figli dei vip - Enorme, invece, è il capitale a disposizione dei figli di attori e dei vip in generale. La primogenita di Madonna può spendere fino a 8.500 euro a settimana. Più "poveri" i due figli di Julia Roberts, con una paghetta di 6mila euro oppure Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, a quota mille.