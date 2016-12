foto Ansa

05:55

- Un civile impiegato dell'esercito è l'unica vittima della sparatoria che ha bloccato per qualche ora la base militare di Fort Knox, in Kentucky. Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un omicidio mirato e non di un atto di violenza casuale. L'uomo è stato freddato in un parcheggio a due passi dall'ufficio in cui lavorava. Ora è caccia al killer: il sospetto è un uomo di colore, di altezza media, in sella a una motocicletta.