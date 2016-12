foto Afp

22:01

- L'esercito della Corea del Nord ha ricevuto il via libera definitivo a un eventuale attacco nucleare contro gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Dow Jones citata da alcuni media Usa. La Corea del Nord ha "formalmente" informato la Casa Bianca e il Pentagono di una potenziale azione nucleare, dice l'agenzia Bloomberg citando la coreana KCNA, secondo la quale "nessuno può dire se una guerra esploderà o no in Corea e se esploderà oggi o domani".