Corea del Nord, stop ai lavoratori di Seul

foto Afp Correlati Corea del Nord rafforza armamento nucleare 10:11 - La Corea del Nord ha sospeso gli ingressi dei lavoratori sudcoreani al distretto di Kaesong, mentre permetterà a quelli già presenti di poter lasciare la zona industriale a sviluppo congiunto. Lo riferisce l'agenzia Yonhap. Pyongyang permetterà ai lavoratori già presenti nella zona industriale di poter tornare a casa. La decisione è destinata a creare altra tensione nei rapporti intercoreani.

"Il governo della Corea del Sud si rammarica profondamente per il divieto di ingresso e sollecita una pronta revoca", ha commentato il portavoce del ministero Kim Hyung-seok. E il ministro della Difesa di Seul, Kim Kwan-jin, sta valutando tutte le opzioni: se la sicurezza dei circa 800 lavoratori sudcoreani ancora presenti nel distretto industriale congiunto sarà a rischio, non si esclude la possibilità di un intervento militare.



Si ritiene che le fabbriche che hanno sede nel parco industriale, che ospita 123 aziende con circa 50mila dipendenti nordcoreani e alcune centinaia di sudcoreani, siano ancora operative. Tuttavia la decisione della Corea del Nord è un ulteriore segnale delle crescenti tensioni nella penisola asiatica. Ieri, Pyongyang aveva annunciato il riavvio di un reattore nucleare bloccato nel 2007.



La Corea del Nord ha anche minacciato un attacco nucleare sugli Stati Uniti e lanci di missili sulle basi americane nel Pacifico dopo le nuove sanzioni imposte dall'Onu a seguito del terzo test nucleare effettuato a febbraio. Pyongyang ha anche annunciato di essere tornato in stato di guerra con Seul. Per tutta risposta, gli Usa hanno rafforzato la presenza delle proprie forze nella regione.



La Cina condanna tutte le provocazioni - La Cina condanna tutte le "azioni e le parole provocatorie" che minacciano "la pace e la stabilità nella penisola coreana e nella regione". Lo ha dichiarato il vicepremier Zhang Yusui, commentando la decisione della Corea del Nord di chiudere il distretto industriale congiunto di Kaesong. Zhang ha rinnovato l'appello già rivolto nei giorni scorsi dalla Cina a "tutte le parti in causa" affinché "mantengano la calma ed esercitino la moderazione".



Russia preoccupata: "Situazione esplosiva" - La Russia è preoccupata per la situazione "esplosiva" che si è creata tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Lo ha detto il viceministro degli esteri Igor Morgoulov commentando la questione di Kaesong.