foto Afp

- Il Dipartimento di polizia di New York è stato citato in giudizio da una donna secondo la quale tre agenti avrebbero spruzzato spray al peperoncino contro tutta la sua famiglia, tra cui due bimbi di 2 e 4 anni e un neonato di 5 mesi. Marilyn Taylor ha chiesto al Nypd un risarcimento danni per le sofferenze causate: lei e il marito hanno subito lesioni agli occhi, mentre i piccoli un trauma emotivo. La loro colpa? Non aver pagato il biglietto della metro.